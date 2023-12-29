"Немножко в ножку, немного в мяч": врач оценил травму Мудрика, разбившегося за Челси

Михаил Мудрик травмировался в матче 19-го тура АПЛ-2023/2024 между Челси и Кристал Пелес. Украинец покинул поле после борьбы с защитником "орлов" Натаниелем Клайном,

Защитник Кристал Пелес сыграл в подкате и выбил мяч за пределы поля вместе с украинцем. Михаил Мудрик лежал на газоне, корчась от боли.

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Оценка специалиста по травме Мудрика

Реакция главного тренера Челси Маурисио Почеттино была мгновенной. Мудрик пошел отдыхать на скамейку запасных, а вместо него на поле появился Армандо Броя.

Отметим, что Михаил вышел в старте "синих" и уже на 13-й минуте открыл счет в матче.

После поединка левый вингер интригующе прокомментировал свое повреждение, а издание Football.london заверило, что Мудрик возобновится в ближайшую игру против Лутона, которая запланирована на 30 декабря.

Врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал момент борьбы с участием Мудрик и рискованность эпизода для украинца. По мнению специалиста, замена Михаила была плановой, а не реакцией Челси на подкат или травму. Сустав же во время столкновения не испытал каких-то неестественных изгибов.

Бабелюк рассказал, что повреждение Мудрика выглядит на ушиб голеностопного сустава. Хотя подкат защитника Кристал Пелес имел прямой контакт с украинским футболистом, но был в пределах правил. Врач прогнозирует, что уже до следующего матча Челси украинец будет в обойме Почеттино.

Таким образом получилось типичное "немножко в ножку, немного в мяч". "Надеюсь ничего серьезного" – именно так прокомментировал свое состояние Мудрик после игры. По эпизоду же ничего серьезного действительно не выглядит. После такого удара сустав может немного набухнуть, быть болезненным и вызвать дискомфорт, но не помешал бы Михаилу сыграть в следующем матче,

– говорится в публикации.

Отметим, что завершившийся матч против Кристал Пэлес победой Челси 2:1, стал для Мудрика 19-м в этом сезоне-2023/2024 (4 гола и 2 ассиста).

Команда Почеттино после этой домашней победы набрала уже 25 очков и идет на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.

Матч Лутон – Челси начнется 30 декабря в 14:30 (по киевскому времени). "Синие" будут гостить на поле одного из непростых аутсайдеров АПЛ (Лутон идет 18-м среди 20 клубов английского первенства).