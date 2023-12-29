Оборонець Крістал Пелес зіграв у підкаті та вибив м'яч за межі поля разом із українцем. Михайло Мудрик лежав на газоні, корчившись від болю.

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Оцінка спеціаліста щодо травми Мудрика

Реакція головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно була миттєвою. Мудрик пішов відпочивати на лаву запасних, а замість нього на полі з'явився Армандо Броя.

Відзначимо, що Михайло вийшов у старті "синіх" та вже на 13-й хвилині відкрив рахунок у матчі.

Після поєдинку лівий вінгер інтригуюче прокоментував своє ушкодження, а видання Football.london запевнило, що Мудрик відновиться до найближчої гри проти Лутона, яка запланована на 30 грудня.

Лікар Дмитро Бабелюк прокоментував момент боротьби за участю Мудрик та ризикованість цього епізоду для українця. На думку спеціаліста, заміна Михайла була плановою, а не реакцією Челсі на підкат чи травму. Натомість суглоб під час зіткнення не зазнав якихось неприродних вигинів.

Бабелюк розповів що ушкодження Мудрика виглядає на забій гомілково-ступневого суглобу. Хоча підкат захисника Крістал Пелес мав прямий контакт із українським футболістом, але був у межах правил. Лікар прогнозує, що вже до наступного матчу Челсі українець буде в обойми Почеттіно.

Таким чином вийшло типове "трішки в ніжку, трішки в мʼяч". "Надіюся нічого серйозного" – саме так прокоментував свій стан Мудрик після гри. По епізоду ж нічого серйозного, дійсно, не виглядає. Після такого удару суглоб може трохи набрякнути, бути болючим та викликати дискомфорт, але не мав би завадити Михайлу зіграти у наступному матчі,

– йдеться у публікації.

Відзначимо, що матч проти Крістал Пелес, який закінчився перемогою Челсі 2:1, став для Мудрика 19-м у цьому сезоні-2023/2024 (4 голи та 2 асисти).

Команда Почеттіно після цієї домашньої перемоги набрала вже 25 очок та йде на 10-му місці у турнірній таблиці АПЛ.

До слова. Матч Лутон – Челсі розпочнеться 30 грудня о 14:30 (за київським часом). "Сині" гостюватимуть на полі одного з непростих аутсайдерів АПЛ (Лутон йде 18-м серед 20 клубів англійської першості).