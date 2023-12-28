Уже на 13-й минуте украинский вингер забил после передачи Мало Густа в штрафной гостей. Михаил забил уже свой 4-й гол в 19 сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024. Также в его активе 2 ассиста.
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Досадное повреждение Михаила
К сожалению, Челси не удержало победный счет даже в первом тайме. В компенсированное к нему время Кристал Пелес сравняло цифры на табло после гола Микаэля Олисе.
После перерыва Мудрик продолжил помогать Челси на футбольном поле. На 70-й минуте Михаил побывал за пределами поля после подката защитника "орлов" Натаниэля Клайна, правда, сыгравшего в мяч. Однако гримаса боли была на лице держащегося за ногу украинского футболиста.
Сразу после этой борьбы Маурисио Почеттино снял украинца с игры. Вместо Мудрика на поле появился албанец Армандо Броя.
После этой смены Джексон мог выводить Челси вперед, если бы не офсайд. Однако в конце поединка хозяева поля вырвали домашнюю победу 2:1 благодаря голу Мадуэке с пенальти.
После финального свистка Мудрик прокомментировал свое повреждение. Михаил надеется, что травма не окажется серьезной, но все будет ясно известно уже 28 декабря.
Как сообщает издание Football.london, Мудрик вернется к следующей игре против Лутона, которая состоится 30 декабря