Верит в лучшее: Мудрик пролил свет на свою травму в игре против Кристал Пэлес

В среду, 27 декабря, Челси сыграло домашний поединок 19-го тура АПЛ-2023/2024 против Кристал Пелес. Михаил Мудрик вышел в старте и оправдал доверие главного тренера "синих".

Уже на 13-й минуте украинский вингер забил после передачи Мало Густа в штрафной гостей. Михаил забил уже свой 4-й гол в 19 сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024. Также в его активе 2 ассиста.

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Досадное повреждение Михаила

К сожалению, Челси не удержало победный счет даже в первом тайме. В компенсированное к нему время Кристал Пелес сравняло цифры на табло после гола Микаэля Олисе.

После перерыва Мудрик продолжил помогать Челси на футбольном поле. На 70-й минуте Михаил побывал за пределами поля после подката защитника "орлов" Натаниэля Клайна, правда, сыгравшего в мяч. Однако гримаса боли была на лице держащегося за ногу украинского футболиста.

Сразу после этой борьбы Маурисио Почеттино снял украинца с игры. Вместо Мудрика на поле появился албанец Армандо Броя.

После этой смены Джексон мог выводить Челси вперед, если бы не офсайд. Однако в конце поединка хозяева поля вырвали домашнюю победу 2:1 благодаря голу Мадуэке с пенальти.

После финального свистка Мудрик прокомментировал свое повреждение. Михаил надеется, что травма не окажется серьезной, но все будет ясно известно уже 28 декабря.

Как сообщает издание Football.london, Мудрик вернется к следующей игре против Лутона, которая состоится 30 декабря

Челси после победы над Кристал Пелес набрал уже 25 баллов и идет на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. До 9-го Брайтона отставание в 2 очка. Правда, команда Роберто Де Дзерби еще не сыграла свой матч 19 тура английского первенства против Тоттенхэма (28 декабря).