Закрыл рты скептикам: Мудрик забил четвертый гол за Челси – видео

Украинский вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на матч против Кристал Пэлас. Уже в дебюте поединка украинец реализовал свой момент.

Лондонский Челси в матче 19-го туре принимал Кристал Пэлас. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино дал очередной шанс Михаилу Мудрику, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля активно начали поединок. Уже на первых минутах мяч мог оказаться в сетке ворот "стекольщиков".

Стартовый напор принес результат на 13-й минуте встречи. После фланговой атаки Мало Гюсто прострелил в штрафную Кристал Пелас. Первым на мяче оказался Мудрик. Украинец в одно касание вколотил полосатого мимо голкипера "орлов". 1:0 – "синие" повели в счете.

Видео гола Мудрика

Этот гол для Мудрика стал третьим в АПЛ. В общей сложности на счету украинского вингера уже 4 забитых мяча за Челси.

Видео моментов Мудрика в матче с Кристал Пелас