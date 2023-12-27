Гол Мудрика и пенальти принесли результат: Челси одержал победу над Кристал Пелас

В среду, 27 декабря, на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами Челси и Кристал Пелас. Важную победу в поединке одержала команда Михаила Мудрика.

Челси – Кристал Пелас 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 90 (с пенальти) – Олисе, 45+1

Команда Маурисио Почеттино в прошлом туре потерпела необязательное поражение от Вулверхэмптона (1:2). Так что в поединке против Кристал Пелас "синие" рассчитывали реабилитироваться перед своими болельщиками, пишет 24 Канал.

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Мудрик снова забивает

Главный тренер Челси в стартовом составе выпустил Михаила Мудрика. Украинский вингерь оправдал доверие тренера на 13-й минуте поединка. 22-летний футболист откликнулся на прострел в штрафную и в одно касание отправил мяч в сетку ворот "стекольщиков". 1:0 – "синие" очень быстро получили преимущество.

Через десять минут Мудрик обязан был оформлять дубль. Украинец в упор расстреливал ворота Кристал Пелас, но голкипер невероятным сейвом отвел угрозу.

Казалось, первый тайм завершится с преимуществом "пенсионеров". Однако иного мнения были гости. В компенсированное время гол в раздевалку забил Олисе.

В начале второго тайма острее действовали гости. Почеттино вынужден был реагировать на происходящее на поле заменами. На 71-й минуте поединка на скамью запасных сел Мудрик, не имевший таких моментов, как в первом тайме.

На 77-й минуте встречи мяч во второй раз побывал в сетке ворот гостей. Однако после просмотра ВАР арбитр зафиксировал офсайд и отменил гол Джексона.

В конце основного времени Мадуэке заработал пенальти для Челси. Арбитр воспользовался помощью системы ВАР и указал на одиннадцатиметровую отметку. Сам потерпевший подошел к мячу и реализовал пенальти. Этот гол Мадуэке поставил решающую точку в матче и принес победу Челси – 2:1.

Видеообзор матча Челси – Кристал Пэлас