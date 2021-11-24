Большой погром: Ювентус пропустил 4 гола в матче с Челси – видео

23 ноября сыграны матчи 5 тура Лиги чемпионов. Челси дома разгромил Ювентус, но обе команды набрали по 12 очков и вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Челси – Ювентус 4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 55, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5

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Хозяева на "Стэмфорд Бридж" по всем показателям бесспорно превзошли туринского гранда, и минимальное преимущество после первого тайма в один мяч от Трево Чалоби не отражало реального преимущества молодежи "синих". И это без Лукаку, Вернера, Аспиликети, Маунта на поле.

Во втором тайме Риз Джеймс и Каллум Хадсон-Одой довели счет до разгромного, а Тимо Вернер на последних секундах до неприличного. Ювентус за весь матч нанес всего один удар в ворота, а вышедший на замену Кьеза, Локателли, Рабйо и Дибала "растворились" до незаметности на поле.

Лондонцы взяли убедительный реванш за минимальное поражение в Турине (0:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира и практически гарантировали первое место в группе.

Челси – Ювентус видеообзор