Миколенко помог: Челси без Мудрика упустил победу над Эвертоном в конце матча АПЛ – видео

Лондонцы контролировали игру против гостей из Ливерпуля, однако команда Шона Дайча показала отличную реализацию. Забить спасительный гол помог Виталий Миколенко.

Челси – Эвертон 2:2

Голы: Фелиш, 52, Хаверц, 76 (пен) – Дукуре, 69, Симмс, 90.

В чемпионате Англии этого уик-энда проходят матчи 28 тура АПЛ. В последнем поединке субботу Челси принимал Эвертон, пишет 24 канал.

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Обе команды неудачно проводят этот сезон. Лондонцы застряли в середине турнирной таблицы и почти упустили шанс на попадание в топ-четверку. Эвертон же вместо борьбы за еврокубки вынужден бороться за выживание.

На игру в Лондоне тренеры команд решили не ставить украинцев во главу угла. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко начали встречу со скамейки запасных.

В первом тайме Челси владел явной инициативой, но реальной угрозы у ворот Пикфорда было мало. Подопечные Поттера смогли выйти вперед после перерыва.

После прострела с фланга от Чилвелла мяч выбил Кин. Но снаряд попал сразу к Фелишу, который с линии штрафной пробил кипера гостей. "Синие" успокоили игру, в то время как Эвертон воспользовался одним из своих немногочисленных шансов.

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Подача с углового привела к скидке Тарковски на Дукуре и малиец с близкого расстояния опрокинул Аррисабагу. Но уже совсем скоро Челси снова вышел вперед.

Тот же Тарковски уже стал антигероем, сбив Хаверца в своей площадке. Сам немец и выполнил приговор с отметки, установив финальный счёт. Мудрик на поле так и не появился, тогда как Николай тренер выделил всего шесть минут.

Но как раз после выхода украинца Эвертон неожиданно сравнял счет. На последней минуте основного времени Виталий забросил в центр на Дукуре и тот в пас запустил Симмса в штрафную Челси. Нападающий на скорости обошел Кулибали и пробил Кепу.

Времени отыграться у Челси уже не было. Ничья оставила "синих" на 10-й строчке, а Эвертон поднялся на 17-ю. Однако команда Дайча опережает зону вылета всего на два балла, притом что все соперники сыграли меньше матчей.