Челси потерял очки с Фулхэмом: Мудрик провалил игру и был заменен в перерыве

Михаил дебютировал в основе лондонского клуба, но тренер выделил ему всего один тайм. Правда, замены не улучшили игру "синих", которые в последних семи матчах выиграли всего один раз.

Михаил Мудрик наконец-то дебютировал в основном составе Челси. В середине января украинец вышел на замену в игре с Ливерпулем, но отличиться не смог.

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На поединок против Фулхэма Поттер доверил Михаилу место в основе, как и другому драгоценному новичку "синих" Энцо Фернандесу, пишет 24 канал. Впрочем, на этот раз вингер отыграл не слишком удачный поединок.

Провал Мудрика

Михаил был заменен в перерыве на Ноне Мадуэке. За первый тайм он не нанес ни одного удара, при этом несколько раз терял мяч. Также Мудрик выполнил 16 пасов, из которых 11 были точными.

Однако даже выход эксгравца ПСВ вместе со Стерлингом и Фофаной ситуацию не изменил. Лондонцы чаще били по воротам Лено, однако защита Фулхэма действовала надежно и удержала желаемую ничью.

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Кризис Челси продолжается

Челси продолжает проваливать этот сезон в АПЛ. Команда Грэма Поттера идет на девятой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 баллов (хотя Ньюкасл и МЮ отыграли на менее меньше).

Фулхэм же расположился на шестом месте, обгоняя Челси на два балла. Следующий свой матч "синие" проведут также против соседей по городу – Вест Хэма 11 февраля. Фулхэму же предстоит сразиться с Ноттингем Форестом.