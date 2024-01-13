Челсі – Фулхем 1:0

Гол: Палмер, 45+4 (з пенальті)

У суботу, 13 січня, на арені "Стемфорд Бридж" Челсі приймав Фулхем. Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно залишив у запасі Михайла Мудрика, пише 24 Канал.

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Прагматичний футбол Почеттіно

Перший по справжньому небезпечний момент створили гості. Вінгер "дачників" Гаррі Вілсон пробив впритул до правої стійки воріт. Від неминучого голу Челсі врятував голкіпер Петрович.

Свій шанс підопічні Почеттіно отримали у компенсований час першого тайму. У штрафному майданчику Фулхема порушив правила захисник "дачників" Ісса Діоп. До позначки підійшов Палмер, який розвів м'яч та голкіпера по різних кутах воріт.

Такий рахунок цілком задовольняв Челсі. "Пенсіонери" мали можливість збільшити свою перевагу на початку другого тайму. Гарні нагоди мали Стерлінг та Мало Густо, але цифри на табло не змінилися.

Наприкінці зустрічі Почеттіно вирішив не ризикувати та зберегти переможний рахунок. Тож Мудрик так і не отримав можливість вийти на поле. У підсумку "сині" без допомоги українця здобули мінімальну перемогу.

Цей результат дозволив Челсі піднятися на 8 місце АПЛ. В активі "синіх" 31 очко у 21 зіграному матчі.

Фулхем залишився на 13-й сходинці таблиці. "Дачники" набрали 24 бали.

Відеоогляд матчу Челсі – Фулхем