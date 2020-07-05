"Челси" дома деклассировал "Уотфорд": ВАР и очередной гол Виллиана – видео
4 июля "Челси" встречался с "Уотфордом" в матче 33 тура АПЛ. Команда Лэмпарда не оставила и следа от гостей в матче.
Челси – Уотфорд 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (п), Баркли, 90 + 2
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Четкий лидер
"Челси" сразу показал на поле, кто здесь фаворит встречи. Несколько опасных моментов не увенчались голом в ворота соперника.
Но на 28-й минуте Баркли был на хорошей позиции для удара, но увидел одноклубника и отдал на него передачу. Жиру получил и пробил в нижний угол ворот – 1:0.
В конце первого тайма Капу сыграл очень грубо у своих ворот – арбитр назначил пенальти.
Мяч в руки взял Виллиан и не оставил шансов Фостеру – 2:0.
Во втором тайме прекрасную возможность еще увеличить счет получил Жиру. Француз пробил за пределов штрафной – голкипер стал настоящим спасителем команды.
Лондонцы полностью контролировали ход встречи.
Опасный момент был у Уэлбека. Англичанин получил мяч на ход в штрафной соперников, не поднимая голову, он пробил в правую часть ворот – Кэпа вытащил мяч.
На 81-й минуте Пулишич упал в штрафной после борьбы с защитником гостей.
Футболист команды Лэмпарда просили судью назначить пенальти. Арбитр сначала развел руками, а через несколько секунд все-таки решил посмотреть повтор. После просмотра ВАР, Кевин Френд решил, что Пулишич сам падал в штрафной.
Казалось, что матч так и закончится, но Баркли считал иначе. На 90+2 минуте Англичанин довел счет до разгромного – 3:0.
Итоговый счет встречи – 3:0.
Обзор поединка Челси – Уотфорд
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