4 июля "Челси" встречался с "Уотфордом" в матче 33 тура АПЛ. Команда Лэмпарда не оставила и следа от гостей в матче.

Челси – Уотфорд 3:0

Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (п), Баркли, 90 + 2

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Четкий лидер

"Челси" сразу показал на поле, кто здесь фаворит встречи. Несколько опасных моментов не увенчались голом в ворота соперника.

Но на 28-й минуте Баркли был на хорошей позиции для удара, но увидел одноклубника и отдал на него передачу. Жиру получил и пробил в нижний угол ворот – 1:0.

В конце первого тайма Капу сыграл очень грубо у своих ворот – арбитр назначил пенальти.

Мяч в руки взял Виллиан и не оставил шансов Фостеру – 2:0.

Во втором тайме прекрасную возможность еще увеличить счет получил Жиру. Француз пробил за пределов штрафной – голкипер стал настоящим спасителем команды.

Лондонцы полностью контролировали ход встречи.

Опасный момент был у Уэлбека. Англичанин получил мяч на ход в штрафной соперников, не поднимая голову, он пробил в правую часть ворот – Кэпа вытащил мяч.

На 81-й минуте Пулишич упал в штрафной после борьбы с защитником гостей.

Футболист команды Лэмпарда просили судью назначить пенальти. Арбитр сначала развел руками, а через несколько секунд все-таки решил посмотреть повтор. После просмотра ВАР, Кевин Френд решил, что Пулишич сам падал в штрафной.

Казалось, что матч так и закончится, но Баркли считал иначе. На 90+2 минуте Англичанин довел счет до разгромного – 3:0.

Итоговый счет встречи – 3:0.

Обзор поединка Челси – Уотфорд

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