Исторический перфоманс Палмера в безумном триллере с Брайтоном принес победу Челси

В субботу, 28 сентября Челси дома принимал Брайтон в рамках 6-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился фантастической победой "аристократов".

Челси – Брайтон 4:2

Голы: Палмер 21, 28 (П), 31, 41 – Рюттер, 7, Балеба, 34

Лондонцы начали новый сезон с поражения в первом туре против Манчестер Сити, но смогли реабилитироваться в следующих 4-х играх, получив 10 очков из 12 возможных. Однако Брайтон в новой кампании ни разу не проигрывал и занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, сообщает 24 канал.

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Исторический покер Палмера в АПЛ

Игра между "аристократами" и "чайками" как и ожидалось оказалась ожесточенной борьбой за три очка в турнирной таблице чемпионата Англии. Команды сразу пошли в атаку, а уже на 7-й минуте Жоржиньо Рюттер вывел Брайтон вперед.

Главным героем противостояния стал полузащитник "синих" Коул Палмер, который стал первым футболистом, оформившим покер в первом тайме матча в АПЛ. Первые 2 гола игрок "синих" забил на 21-й и 28-й минутах игры.

Футболисты Брайтона не опустили руки и меньше, чем за 10 минут сравняли счет. Автором забитого мяча стал Карлос Балеба. Однако Коул Палмер не прекращал штамповать голы и добил "чаек" на 31-й и 41-й минутах первого тайма.

Отметим, что полузащитнику Челси хватило всего 20 минут, чтобы оформить покер в ожесточенной борьбе с Брайтоном. Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на 71-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

В итоге уверенная победа "аристократов" на "Стэмфорд Бридж". Брайтон терпит первое поражение в новом сезоне Английской Премьер-Лиги.

Видеообзор матча Челси – Брайтон: