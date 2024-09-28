Челсі – Брайтон 4:2

Голи: Палмер 21, 28 (П), 31, 41 – Рюттер, 7, Балеба, 34

Лондонці розпочали новий сезон із поразки у першому турі проти Манчестер Сіті, але змогли реабілітуватись у наступних 4-х іграх, здобувши 10 очок з 12 можливих. Однак Брайтон у новій кампанії жодного разу не програвав та займає 7 місце у турнірній таблиці АПЛ, повідомляє 24 канал.

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Історичний покер Палмера в АПЛ

Гра між "аристократами" та "чайками" як і очікувалось виявилась запеклою боротьбою за три очки у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команди одразу пішли в атаку, а вже на 7-й хвилині Жоржиньо Рюттер вивів Брайтон вперед.

Головним героєм протистояння став півзахисник "синіх" Коул Палмер, який став першим футболістом, що оформив покер у першому таймі матчу в АПЛ. Перші 2 голи гравець "синіх" забив на 21-й та 28-й хвилинах гри.

Футболісти Брайтона не опустили руки та менше, ніж за 10 хвилин зрівняли рахунок. Автором забитого м'яча став Карлос Балеба. Однак Коул Палмер не припиняв штампувати голи та добив "чайок" на 31-й та 41-й хвилинах першого тайму.

Зазначимо, що півзахиснику Челсі вистачило всього 20 хвилин, щоб оформити покер у запеклій боротьбі із Брайтоном. Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов на 71-й хвилині гри, але не відзначився результативними діями.

У підсумку впевнена перемога "аристократів" на "Стемфорд Брідж". Брайтон зазнає першої поразки у новому сезоні Англійської Прем'єр-Ліги.