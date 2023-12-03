Мудрик заработал ключевой пенальти: Челси с помощью украинца вдесятером одолел Брайтон – видео

В Лондоне на "Стэмфорд Бридж" состоялся поединок 14-го тура АПЛ. "Пенсионеры" одержали непростую победу, а украинец Михаил Мудрик заработал важный одиннадцатиметровый удар.

Челси – Брайтон – 3:2

Голы: Фернандес, 17, 65 (с пен), Колвилл, 21 – Буананотте, 43, Педро, 90+2

В 14-м туре английской Премьер-лиги лондонский Челси на домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" принимал Брайтон. Украинский хавбек "пенсионеров" Михаил Мудрик помог своей команде одержать победу, пишет 24 Канал.

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В первом тайме Челси повел в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Фернандеса и Леви Колвилла. Однако в конце первой половины встречи Брайтон сократил разницу до минимальной, а в компенсированное время Конор Галлахер получил красную карточку, оставив хозяев вдесятером.

Челси благодаря Мудрику поднялся на 10 место в турнирной таблице АПЛ

На экваторе второго тайма украинская звезда Челси Михаил Мудрик заработал пенальти, который успешно реализовал Энцо Фернандес, оформив дубль. В дальнейшем Брайтон завладел инициативой и пытался вырвать хотя бы ничью, однако смог лишь забить еще один гол в конце встречи.

Благодаря этой победе Челси, набрав 19 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Брайтон с 22 баллами остался на 8-й строчке чемпионата.

Отметим, что Мудрик в этом сезоне забил 2 гола в 12 поединках в Премьер-лиге. До этого матча в активе Михаила не было ассистистов.

Видеообзор матча Челси – Брайтон