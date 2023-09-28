Мурашки по телу: фаны Челси стоя устроили овации Мудрику в Кубке лиги – невероятное видео

В среду, 27 сентября, Челси прервало ужасную безголевую серию без побед. Произошло это в матче третьего круга Кубка лиги против Брайтона.

Михаил Мудрик снова вышел в стартовом составе Челси и был активен в течение полученного игрового времени. Единственный и в итоге победный гол во встрече забил на 50-й минуте Николя Джексон, пишет 24 Канал.

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Заслужил такую реакцию трибун

Челси повело в счете и наконец-то прервало свою ужасную серию. "Аристократы" одержали минимальную победу над Брайтоном 1:0 и выбили команду Роберто Де Дзерби из Кубка лиги уже в третьем круге его розыгрыша.

Мудрик провел на поле 68 минут. Вместо украинца Маурисио Почеттино выпустил на фланг Рахима Стерлинга. Михаил неожиданно покидал поле под овации местных трибун "Стэнфорд Бридж". Болельщики Челси высоко оценили игру левого вингера сборной Украины и стоя провели на замену Мудрика.

Далеко не каждый футболист своей игрой может заслужить овации английских фанатов. Это чуть ли не впервые, когда фанаты "синих" остались довольны игрой украинского легионера. Они его даже сватали в другие коллективы на фоне плохих выступлений и результатов.

Реакция фанатов Челси на замену Мудрика: смотрите видео

Для Мудрика этот матч стал 6-м в футболке Челси в этом сезоне-2023/2024. Пока украинец не выделился результативными действиями.

Челси же благодаря победе пробилось дальше в Кубке лиги, где в 1/8 финала сыграет против Блэкберна (31 октября). Эта победа может стать переломной для подопечных Почеттино.