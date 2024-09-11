Зинченко обратился к фанам с просьбой после очередного поражения: что сказал лидер сборной Украины

Игрок лондонского Арсенала признал обоснованность критики со стороны болельщиков после проигрыша Чехии. Александр сделал акцент на командной ответственности за результат.

Сборная Украины продолжает выступления в Лиге наций 2024-2025. Во втором туре "сине-желтые" снова разочаровали фанатов, уступив на выезде Чехии (2:3), пишет 24 Канал.

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Реакция Зинченко

После игры на игроков и тренерский штаб обрушилось немало критики от фанатов. По итогам встречи один из лидеров команды Александр Зинченко пообщался с представителем официального транслятора Megogo.

Хотел бы поблагодарить за ту невероятную поддержку, которая сегодня была на стадионе, а также за поддержку после неудачных игр. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их чувствуем. Я понимаю, что все мы заслуживаем той критики. Каждому из нас лично нужно сделать выводы – как индивидуально, так и командно,

– сказал игрок Арсенала.

Кроме того, Александр обратился к фанатам на фоне шквала критики. Он попросил не критиковать тренера или какого-то игрока отдельно, ведь ответственность за результат несет вся команда.

Но я бы очень хотел попросить каждого болельщика, эксперта и тех, кто говорит многое вне футбольного поля. Я все понимаю, мы полностью заслуживаем критики, но я просто не распределял бы эти негативные результаты на кого-то там. Не надо перекладывать на главного тренера или еще на кого-то и так далее. Мы все здесь – команда, поэтому мы все вместе как команда побеждаем и проигрываем,

– отметил Зинченко.

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Сборная Украины в Лиге наций

Сборная Украины в первых двух матчах Лиги наций потерпела два поражения – 1:2 от Албании и 2:3 от Чехии. Подопечные Реброва идут последними в группе, отставая от своих обидчиков на три очка.

Лидером квартета является Грузия, которая стартовала с двух побед. Именно с командой Вилли Саньоля украинцы проведут следующий матч турнира. Игра пройдет 11 октября в Познани.