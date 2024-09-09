Как сборной Украины смыть позор: в команду Реброва не верят в матче против Чехии

Старт в Лиге наций оказался крайне неудачным для сборной Украины. Наша команда уступила албанцам и теперь является андердогом во второй встрече.

Сборная Украины готовится ко второму матчу Лиги наций 2024-2025. Во вторник, 10 сентября, команда Сергея Реброва в Праге сойдется со сборной Чехии, пишет 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Надежда на реванш

"Сине-желтые" после провального Евро-2024 продолжили огорчать своих фанатов. В первой игре Лиги наций против Албании наша команда считалась фаворитом, но в итоге проиграла 1:2.

Теперь же для Украины задача повышения в классе серьезно усложнилась. Сборная должна брать очки против одного из фаворитов квартета Чехии, которая также неудачно сыграла первый тур (1:4 на поле Грузии).

Добавляют проблем команде Реброва и кадровые потери. Артем Довбик и Денис Попов не смогли помочь команде из-за травм, а перед битвой против албанцев вылетел Михаил Мудрик.

Впрочем, есть вероятность, что вингер Челси восстановится к матчу против Чехии. У соперника же все сильнейшие футболисты в строю, в том числе нападающий Байера Шик и дуэт из Вест Хэма Цоуфал и Соучек.

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Именно поэтому букмекеры считают Чехию фаворитом в отчетной встрече. На победу подопечных Ивана Гашека выставлен коэффициент 2,32, тогда как Украины – 3,25. Ничья же оценивается в 3,45.

При этом эксперты сомневаются в большой результативности – 1,95 на ТБ 2,5 и 1,94 на ТМ 2,5. Вероятность того, что забьют обе команды, составляет 1,74. Наиболее вероятными авторами голов являются следующие футболисты:

Патрик Шик (Чехия) – 3,00

Адам Гложек (Чехия) – 3,40

Томаш Чванчара (Чехия) – 3,40

Роман Яремчук (Украина) – 3,60

Андрей Ярмоленко (Украина) – 3,80

Владислав Ванат (Украина) – 3,80

Виктор Цыганков (Украина) – 4,20

Томаш Соучек (Чехия) – 4,30

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