Збірна України готується до другого матчу Ліги націй 2024-2025. У вівторок, 10 вересня, команда Сергія Реброва у Празі зійдеться із збірною Чехії, пише 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Календар матчів збірної України з футболу на 2024 рік: хто суперники, дати ігор і турніри

Надія на реванш

"Синьо-жовті" після провального Євро-2024 продовжили засмучувати своїх фанатів. У першій грі Ліги націй проти Албанії наша команда вважалась фаворитом, але у підсумку програла 1:2.

Тепер же для України завдання підвищення у класі серйозно ускладнилось. Збірна має брати очки проти одного з фаворитів квартету Чехії, яка також невдало відіграла перший тур (1:4 на полі Грузії).

Додають проблем команді Реброва і кадрові втрати. Артем Довбик та Денис Попов не змогли допомогти команді через травми, а перед битвою проти албанців вилетів Михайло Мудрик.

Втім є ймовірність, що вінгер Челсі відновиться до матчу проти Чехії. У суперника ж всі найсильніші футболісти в строю, в тому числі нападник Баєра Шик та дует з Вест Гема Цоуфал та Соучек.

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Саме тому букмекери вважають Чехію фаворитом у звітній зустрічі. На перемогу підопічних Івана Гашека виставлений коефіцієнт 2,32, тоді як України – 3,25. Нічия ж оцінюється у 3,45.

При цьому експерти сумніваються у великій результативності – 1,95 на ТБ 2,5 та 1,94 на ТМ 2,5. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, становить 1,74. Найбільш ймовірними авторами голів є наступні футболісти:

Патрік Шик (Чехія) – 3,00

Адам Гложек (Чехія) – 3,40

Томаш Чванчара (Чехія) – 3,40

Роман Яремчук (Україна) – 3,60

Андрій Ярмоленко (Україна) – 3,80

Владислав Ванат (Україна) – 3,80

Віктор Циганков (Україна) – 4,20

Томаш Соучек (Чехія) – 4,30

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