Шанс реабилитироваться за провал с Албанией: где смотреть матч Чехия – Украина в Лиге наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу сыграет свой второй поединок в Лиге наций-2024/2025. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Чехии.

Поединок состоится в Праге на стадионе "Fortuna Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Чехия – Украина

Для сборной Украины это будет вторая игра в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первом поединке команда Сергея Реброва провально сыграла с Албанией и потерпела поражение со счетом 1:2.

"Сине-желтые" в шестой раз проведут очную встречу со сборной Чехии. Сейчас минимальное преимущество на стороне нашей национальной команды – две победы против одной у чехов, а также дважды была зафиксирована ничья.

Болельщики смогут посмотреть игру между сборными Чехии и Украины в прямом эфире на медиасервисе Megogo. Она будет доступна по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Также матч покажут местные телеканалы Суспільного, Его можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ.

К слову. Последний раз будущие соперники играли между собой в 2021 году. Тогда чехи смогли спастись от поражения на последней минуте компенсированного времени (1:1). На гол Виктора Корниенка взятием ворот ответил Матей Выдра.

Напомним, что сборная Украины в Лиге наций попала в группу 1 дивизиона B. Соперники "сине-желтых" – Албания, Чехия и Грузия.