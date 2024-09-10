Сборная Украины готовится к проведению второго матча Лиги наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва в Праге померится силами с Чехией.

По теме Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина в Лиге наций УЕФА Украина в Лиге наций УЕФА

Остаемся в желтом

В день игры команды определились с формами на отчетный матч. Несмотря на выездной статус встречи сборная Украины выбрала домашний вариант экипировки.

Подопечные Реброва выйдут на поле "Эден Арены" в желтых футболках, тогда как вратарь наденет зеленый свитер. Что же касается Чехии, то ее футболисты наденут красную форму. В свою очередь вратарь соперника будет играть в черном.



Формы Чехии и Украины на очную встречу / фото УАФ

Матч Чехия – Украина будет показан в прямом эфире на региональных каналах Общественного, а также ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Читайте также Возвращение Мудрика: Ребров объявил заявку Украины на матч Лиги наций против Чехии

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины уступила Албании в номинально "домашней" игре (1:2). Чехия также неудачно стартовала в этом турнире, разгромно уступив Грузии (1: 4).