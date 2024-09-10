В субботу, 7 сентября, Украина встречалась с Албанией. Накануне матча с Чехией в официальной заявке произошли некоторые изменения.

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С Мудриком и без Сидорчука

На этот раз в украинскую заявку не попал полузащитник Сергей Сидорчук. Однако к составу присоединился Михаил Мудрик, который пропустил первый матч с Албанией из-за повреждения.



Официальная заявка сборной Украины на матч против Чехии / Фото УАФ

Напомним, что из-за травм участие в сентябрьских матчах Лиги наций не сыграют центрбек Динамо Денис Попов и форвард Ромы Артем Довбик.

Обратите внимание! Матч 2-го тура Лиги наций Чехия – Украина состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что матч первого тура против Албании, Украина проиграла со счетом 1:2.