На самолете Чехов надулся трап
Вылет сборной Чехии на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов задержался из-за резинового трапа на самолете.
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На самолете, на котором футболисты должны были отправиться в Будапешт, случайно надулся резиновый трап.
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крав с юмор принял задержание вылета.
Я сталкивался и с задержками, и с переносами рейсов, и с их полной отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задержали из-за трапа, который надулся по ошибке,
– написал футболист.
- Сборные Чехии и Нидерландов 27 июня сыграют в Будапеште на "Пушкаш Арене" в рамках 1/8 финала Евро-2020. Игра начнется в 19:00.
- Чехия заняла третье место в группе D, где пропустила вперед команды Англии и Хорватии. При этом Нидерланды выиграли все матчи в квартете C, где выступала и Украина.