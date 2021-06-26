На самолете Чехов надулся трап

Вылет сборной Чехии на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов задержался из-за резинового трапа на самолете.

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На самолете, на котором футболисты должны были отправиться в Будапешт, случайно надулся резиновый трап.

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крав с юмор принял задержание вылета.

Я сталкивался и с задержками, и с переносами рейсов, и с их полной отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задержали из-за трапа, который надулся по ошибке,

– написал футболист.