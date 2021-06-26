На літаку чехів надувся трап
Виліт збірної Чехії на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів затримався через гумовий трап на літаку.
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На літаку, на якому футболісти повинні були відправитися у Будапешт, випадково надувся гумовий трап.
Півзахисник збірної Чехії Алекс Крав з гумор прийняв затриму вильоту.
Я стикався і з затримками, і з переносами рейсів, і з їх повним скасуванням під час пандемії коронавірусу. Але вперше бачу, щоб виліт затримали через трап, який надувся помилково,
– написав футболіст.
- Збірні Чехії та Нідерландів 27 червня зіграють у Будапешті на "Пушкаш Арені" в рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Гра розпочнеться о 19:00.
- Чехія посіла третє місце в групі D, де пропустила вперед команди Англії та Хорватії. Натомість Нідерланди виграли всі матчі у квартеті C, де виступала й Україна.