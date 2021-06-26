На літаку чехів надувся трап

Виліт збірної Чехії на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів затримався через гумовий трап на літаку.

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На літаку, на якому футболісти повинні були відправитися у Будапешт, випадково надувся гумовий трап.

Півзахисник збірної Чехії Алекс Крав з гумор прийняв затриму вильоту.

Я стикався і з затримками, і з переносами рейсів, і з їх повним скасуванням під час пандемії коронавірусу. Але вперше бачу, щоб виліт затримали через трап, який надувся помилково,

– написав футболіст.