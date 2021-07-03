Дания со скандальным голом победила Чехию и может сыграть с Украиной в 1/2 финала Евро: видео

Сборная Дании стала третьей командой, которая вышла в полуфинал Евро-2020. В 1/4 финала датская команда 3 июля победила сборную Чехии.

Чехия – Дания 1:2

Голы: Шик, 49 – Дилэйни, 5, Дольберг, 42

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Чехия вышла в четвертьфинал, создав сенсацию в 1/8 финала. В предыдущем раунде чехи выбили сборную Нидерландов. На групповом этапе Чехия проиграла Англии, победила Шотландию и расписала ничью с Хорватией.

Что касается Дании, то она разгромила Россию в группе и проиграла финнам и бельгийцам. В 1/8 финала датская команда не оставила шансов Уэльсу.

Быстрый гол Дании

Уже на 5 минуте Дания открыла счет в матче. Датская сборная заработала сомнительный угловой после того, как мяч покинул поле от прикосновения Дольберга. Арбитр ошибочно указал на угол поля.

Ларсен выполнил навес с углового, который закончился голом в ворота Чехии. Дилэйни удачно сыграл в штрафной чехов и пробил головой. Вацлик не смог отбить мяч.

Видео гола Дилейни



На 13 минуте Дания имела вторую возможность забить гол в матче. Миккель Дамсгорд завоевал мяч и выскочил на рандеву с Вацликом. Нападающий датчан обыграл голкипера, но не попал в створ ворот.

Через 4 минуты датчане имели еще одну возможность. Ларсен выполнил классный прострел с правого фланга на Дилэйни. Тот пробил из пределов штрафной, но совсем чуточку не попал.

Чехия свой первый момент имела на 22 минуте после того, как Дании не удалось выйти из обороны. Масопуст протянул мяч в штрафную и дал на ход Голешу. Хавбек пробил по воротам, но Шмайхель отбил мяч.

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На 35 минуте Чехия получила вторую возможность в игре. Калас здорово навесил в штрафную с правого фланга. Там нанести удар удалось Голешу, однако в руки голкиперу.

Дания сразу ответила моментом у Дамсгорда. Чехия увлеклась атакой и чуть не получила мяч в свои ворота после того, как Вестергорд разрезал всю защиту. Дамсгорд сблизился с Вацликом, но не обыграл вратаря.

Под занавес тайма Дания удвоила свое преимущество. Мехле выполнил феноменальный прострел шведой с левого фланга. Дольберг удачно выбрал позицию в штрафной и прошил Вацлика – 2:0.

Видео гола Дольберга

Ответ Чехии

Сразу после перерыва Чехия создала два момента после ударов из-за пределов штрафной. Сначала мощно пробил Крменчик, а затем Барак. Оба удара отбил Шмайхель.

Давление чешской сборной воплотилось в быстрый гол. Цоуфалу никто не помешал с правого фланга навесить в штрафную на Шика, который выбрал удачную позицию и пробил в нижний угол. Для Шика это 5 гол на Евро-2020!

Видео гола Шика



Дания не позволила Чехии развить успех после забитого гола. Скандинавы хладнокровно отвели игру на половину поля соперника, чем обезопасили себя от острых моментов.

На 70 минуте момент увеличить преимущество Дании имел Поульсен. Хавбек пробежал к воротам Чехии и нанес дальний удар в руки Вацлику. Чехи ответили опасным навесом со штрафного, но Шмайхель выручил партнеров.

Дания имела еще один момент на 78 минуте Поульсен пробил из-за пределов штрафной, однако Вацлик совершил великолепный сейв. Через несколько минут Мехле мог поставить точку в матче, но пожалел мяч и пробил в голкипера.

Чехия пыталась организовать финальный штурм, получив на это аж 6 компенсированных минут. Но Дания сегодня выстояла и получила путевку в следующий раунд!

Чехия – Дания видеообзор