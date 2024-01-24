Александер Чеферин продолжает делать скандальные заявления. Футбольный функционер надеется в скором времени вернуть в международные соревнования юношеские команды из страны-агрессорки.

УЕФА шаг за шагом гибридно возвращает россиян в футбольную семью Европы. Организация закрывает глаза на товарищеские матчи России, на включение футбольных клубов из Крыма в чемпионат страны-агрессорки и таким образом легализует террористов.

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Чеферин объяснил возвращение россиян

На этом Александер Чеферин не собирается останавливаться. Словенец заверил, что запрет на участие российских команд будет оставаться в силе на старшем уровне. А вот для молодежных команд готовят смягчение.

Попытка допустить юношеские сборные России к отборочным турнирам в прошлом году завершилась провалом из-за огромного сопротивления. Однако УЕФА не собирается отступать от своих намерений.

Для этого Чеферин придумал странное объяснение. Мол, это делается для того, чтобы избежать промывания мозгов российским детям. По мнению словенца, они не виноваты в войне, которую развязала Россия. Поэтому их следует допустить к соревнованиям, чтобы они не были настроены против Запада.

То, что эти молодежные команды существуют за средства российских компаний, в том числе тех, кто финансирует войну, а среди тренеров и персонала могут быть люди, поддерживающие агрессию, Чеферин почему-то не объяснил.

Напомним, что ранее УАФ обратилась в УЕФА с просьбой отменить товарищеский матч Сербия – Россия. Однако ведомство Чеферина не отреагировало на заявление.