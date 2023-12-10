Бронзовый дежавю для лидера Украины: Романчук завоевал вторую медаль на ЧЕ-2023 по плаванию

В румынском городе Отопень продолжает проходить чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Лидер мужской сборной Украины Михаил Романчук завоевал уже свою вторую медаль первенства.

Лишь 7 декабря 27-летний пловец из Ровно открыл счет своих наград на чемпионате Европы-2023. Михаил завоевал "бронзу" на дистанции 1500 метров свободным стилем, сообщает 24 Канал.

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Заплыв на третью строчку пьедестала

Уже через три дня (10 декабря) Романчук во второй раз поднялся на третью ступеньку пьедестала и почувствовал дежавю. Украинец снова проиграл Вифену и Обри, как это было на заплыве в 1500 метров вольным стилем.

Тройка призеров (свободный стиль, 800 метров, мужчины):

1. Дэниел Вифен (Ирландия) – 7.20,46

2. Дэвид Обри (Франция) – 9,86

3. Михаил Романчук (Украина) – 10,74

Интересно, что победитель дистанции ирландец Дэниэль Вифэн установил мировой рекорд на 800 метров свободным стилем, который держался уже 15 лет.

Это был последний заплыв для Михаила на чемпионате Европы.

Отметим, что это всего лишь третья медаль для Романчука на уровне чемпионата Европы на короткой воде. В ЧЕ в Румынии получил "золото" в 2017-м году на дистанции 1500 метров.

Романчук выступает на ЧЕ в Отопене в статусе пловца, уже выполнившего норматив на Олимпийские игры-2024, которые летом следующего года стартуют в Париже.