Лише 7 грудня 27-річний плавець із Рівного відкрив лік своїх нагород на чемпіонаті Європи-2023. Михайло здобув "бронзу" на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє 24 Канал.

До теми Вперше за чотири роки: Романчук здобув для України медаль чемпіонату Європи на короткій воді

Заплив на третю сходинку п'єдесталу

Вже через три дні (10 грудня) Романчук вдруге підійнявся на третю сходинку п'єдесталу та відчув таке собі дежавю. Українець знову програв Віфену та Обрі, як це було на запливі у 1500 метрів вільним стилем.

Трійка призерів (вільний стиль, 800 метрів, чоловіки):

1. Деніель Віфен (Ірландія) – 7.20,46

2. Девід Обрі (Франція) — 9,86

3. Михайло Романчук (Україна) – 10,74

Цікаво, що переможець дистанції ірландець Деніель Віфен встановив світовий рекорд на 800 метрів вільним стилем, який тримався вже 15 років.

Це був останній заплив для Михайла на цьому чемпіонаті Європи.

Відзначимо, що це лише третя медаль для Романчука на рівні чемпіонату Європи на короткій воді. До ЧЄ у Румунії здобув "золото" у 2017-му році на дистанції 1500 метрів.

Романчук виступає на ЧЄ в Отопені у статусі плавця, який вже виконав норматив на Олімпійські ігри-2024, які влітку наступного року стартують у Парижі.