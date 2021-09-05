Церемония закрытия Паралдимпиады-2020
Источник:24 канал
В воскресенье, 5 сентября – последний день Паралимпиады-2020. После того, как были разыграны последние комплекты наград, в Токио состоялась торжественная церемония закрытия.
В целом в Токио было разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.
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Началось все с музыкальных и театрализованных шоу "Дверь в надежду" и "Гармония какофонии".
Церемония закрытия Паралимпиады-2020 / Фото Getty Images
После этого на стадион вынесли флаги стран-участниц. Украинским знаменосцем стал Василий Ковальчук. На соревнованиях он выиграл две награды – серебро в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и бронзу в смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в классе SH2.