Паралимпийские игры-2024: где и когда смотреть церемонию открытия в Париже
Уже сегодня 28 августа стартуют летние Паралимпийские игры-2024 во Франции. В этот день состоится церемония открытия соревнований в Париже.
Церемония будет двигаться от Триумфальной арки до площади Согласия. Торжественное событие продлится около трех часов, пишет 24 Канал.
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Кто покажет церемонию открытия соревнований
Около 4400 спортсменов будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Украину будут представлять 140 спортсменов. Напомним, что украинцы будут бороться за медали в 17-ти видах спорта.
За неделю до старта Паралимпийских игр-2024 в Париже продали 1,75 миллиона билетов.
В Украине Паралимпиаду-2024, как и Олимпиаду-2024, можно будет следить благодаря Суспільному. Церемонию открытия, которая начнется 28 августа в 20:30 (по киевскому времени) соревнований можно посмотреть на нескольких платформах:
- на первом канале Суспільного Мовлення;
- на местных телеканалах Суспільного Мовлення;
- на сайте Суспільне Спорт.
Добавим, что Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. Церемонию закрытия соревнований также покажут на Суспільне.