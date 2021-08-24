Церемония открытия Паралимпийских игр-2020: выход Украины – фото

24 августа 2021 , 15:08
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Источник:

24 канал

Украинцы приняли участие в официальной церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Украинцы приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады

Нести украинский флаг на Паралимпийских Играх в Токио доверили представителям сборной Украины в плавании Виктор Смирнову и Елизавете Мерешко.

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Смирнов – многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по плаванию. Мерешко – чемпионка и призер Паралимпиады-2016.

Украина на Паралимпиаде

  • После того, как Украина завоевала рекордные для себя 117 на Паралимпиаде в Рио, наши паралимпийцы попытаются покорить Токио.
  • В Паралимпиаде, которая продлится с 24 августа по 6 сентября, примут участие 143 украинские атлеты. Украина будет представлена ​​в 15 видах спорта из 22.
  • В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Впервые на Паралимпиаде будет тхэквондо и бадминтон.
Автор: Михайло Гема