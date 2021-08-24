Церемония открытия Паралимпийских игр-2020: выход Украины – фото

Украинцы приняли участие в официальной церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Украинцы приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады

Нести украинский флаг на Паралимпийских Играх в Токио доверили представителям сборной Украины в плавании Виктор Смирнову и Елизавете Мерешко.

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Смирнов – многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по плаванию. Мерешко – чемпионка и призер Паралимпиады-2016.

Украина на Паралимпиаде