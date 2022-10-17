Церемония награждения Золотой мяч 2022: онлайн-трансляция

В понедельник, 17 октября, определится обладатель награды "Золотой мяч" 2022 года. Торжества состоятся в Париже. Онлайн-трансляция церемонии награждения "Золотой мяч" 2022 года доступна на сайте 24 канала.

Во время церемонии награждения "Золотой мяч" будет вручен лучшему игроку по итогам сезона по версии издания France Football. Прежде были определены главные претенденты на награду, а имя победителя объявят уже в Париже в театре Шатле. Это будет 66-я церемония вручения премии "Золотой мяч" (или французской Ballon d'Or).

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Среди главных претендентов на награду Карим Бензема, Роберт Левандовский, Эрлинг Холлан, Килиан Мбаппе и Садьо Мане. Однако большинство экспертов склоняются к мнению, что именно первый из них получит приз. Реал, за который выступает Бензема, в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Также во время церемонии будут вручены награды лучшему голкиперу и лучшему молодому игроку.

Церемония награждения "Золотой мяч" 2022 года начнется в 21:30.

Онлайн-трансляция церемонии Золотой мяч 2022