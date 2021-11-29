Впервые за два года

Вручение награды "Золотой мяч" состоится впервые за два года. В 2020 году награду не вручали. Издание France Football, которое и ввело награду, объяснило это тем, что футбольный сезон был неполноценным из-за карантина.

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В 2021 году эксперты определили двоих главных конкурентов в борьбе за награду. Это Лионель Месси и Роберт Левандовский. Аргентинец всего шесть раз выигрывал Ballon d’Or. В том числе в 2019 году. Поляка же называли главным фаворитом в 2020 году, когда он с Баварией выиграл все возможные трофеи.

Favbet предлагает сделать ставку на победителя "Золотого мяча". Коэффициент на победу Месси – 1,7. На Левандовского – 1,95. Однако коэффициенты очень быстро меняются.

Церемония награждения начнется в 21:30.

Онлайн-трансляция церемонии награждения "Золотым мячом" 2021