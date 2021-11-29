Вперше за два роки

Вручення нагороди "Золотий м'яч" відбудеться вперше за два роки. У 2020 році нагороду не вручали. Видання France Football, яке і запровадило нагороду, пояснило це тим, що футбольний сезон був неповноцінний через карантин.

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У 2021 році експерти визначили двох головних конкурентів в боротьбі за нагороду. Це Ліонель Мессі та Роберт Левандовський. Аргентинець загалом шість разів вигравав Ballon d’Or. У тому числі у 2019 році. Поляка ж називали головним фаворитом у 2020 році, коли він з Баварією виграв усі можливі трофеї.

Favbet пропонує зробити ставку на переможця "Золотого м'яча". Коефіцієнт на перемогу Мессі – 1,7. На Левандовського – 1,95. І коефіцієнти дуже швидко змінюються.

Церемонія нагородження розпочнеться о 21:30.

Онлайн-трансляція церемонії нагородження "Золотого м'яча" 2021