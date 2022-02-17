Церемония награждения Абраменко на Олимпиаде-2022: праздничные фото и видео

Александр Абраменко открыл счет наград Украины на Олимпийских играх в Пекине. Фристайлист получил свою заслуженную серебряную медаль.

Светится от счастья

Спортсмен из Украины уже примерил серебряную медаль Олимпиады-2022. Александр Абраменко с пятым результатом квалифицировался в финальный прыжок, сообщает 24 канал.

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Фристайлист был близок к тому, чтобы оказаться вне подиума. Украинцу удалось удержать равновесие и остаться на ногах после приземления. Сложный прыжок позволил Александру Абраменко стать вторым с результатом 116.50 баллов и принести Украине первую медаль в Пекине.



Александр Абраменко / Фото Getty Images

Рядом с украинцем на церемонии награждения стояли новоиспеченный олимпийский чемпион из Китая Ци Гуанпу и представитель ОКР Илья Буров, который стал третьим.



Призеры Олимпиады по фристайлу /Фото Getty Images

На торжественном событии было приятно смотреть на Абраменко, который улыбался и радовался своей награде. Дважды приятно было смотреть, как развевался сине-желтый флаг. Александр же посвятил эту медаль Украине и ее гражданам.

Украинский фристайлист пополнил свою копилку уже второй олимпийской наградой. В 2018 году Александр Абраменко взобрался на высшую ступень пьедестала в Пхенчхане.

Также портал "Суспільне Спорт" опубликовал видео с церемонии награждения украинского призера.

Видео награждения Абраменко