Цензура и незащищенные данные: эксперты раскритиковали приложение My2022 на Олимпиаде

Эксперты по цифровой безопасности подвергли критике официальное приложение My2022, которое нужно установить участникам зимней Олимпиады 2022 в Пекине. Все из-за незащищенности данных.

Анализ приложения провели специалисты организации Citizen Lab, которая в свое время стала известна после разоблачения шпионской программы Pegasus.

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Безопасность данных

В эпицентре критики на этот раз – SSL-сертификаты, которые в процессе обмена данными должны гарантировать, что данные передаются только устройствам и серверам, заслуживающим доверия. В случае китайского приложения действие SSL-сертификатов вообще не проверяется.

Для спортсменов, журналистов и спортивных функционеров это означает риск попасть под прицел хакеров. Данные не защищены от кражи, а конфиденциальность не гарантирована, предостерегают специалисты.

Цензура в приложении

В приложение My2022 нужно вносить гораздо больше данных, чем требуется для отслеживания контактов в случае обнаружения больных коронавирусом. Речь идет не только о паспортных данных и данных о перелетах, но и весьма частных данных об общем состоянии здоровья.

Кроме того, эксперты по цифровой форензике нашли в приложении инструменты для цензуры – текстовый файл под названием illegalwords.txt. Он содержит 2442 термина и словосочетания, преимущественно на китайском языке, но и на уйгурском, тибетском, а также варианты китайского языка, которые используются в Тайване и Гонконге, и на английском.

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Кроме ругательств, список содержит и политические термины, подпадающие под табу в Китае. Речь идет о критике Коммунистической партии Китая, ее лидеров, а также слова, связанные с религиозным движением "Фалуньгун", протестами на площади Тяньаньмэнь, Далай-ламой и мусульманским меньшинством уйгуров в провинции Синьцзян. В частности, на уйгурском в списке есть и выражение "священный Коран".

При этом приложение уже появилось на ресурсах Apple и Google, несмотря на проблемы с безопасностью данных. Хотя эти компании запрещают приложениям передавать данные без достаточной кодировки.

Представители Citizen Lab в начале декабря 2021 года передали оргкомитету Игр результаты своего исследования. Однако там никак на это не отреагировали.

Безопасность спортсменов

Многие страны переживают за безопасность данных своих спортсменов и представителей во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Германия, Австралия, Великобритания и США рекомендовали спортсменам оставить свои ноутбуки и мобильные телефоны дома.

НОК Нидерландов запретил олимпийцам этой страны брать с собой личные смартфоны и ноутбуки. Вместо этого им выдадут гаджеты, которые по возвращении с соревнований будут утилизированы.