Новые цены на игроков УПЛ: топ-10 самых дорогих футболистов и место чемпионата Украины в Европе

Только трое игроков нашего чемпионата оценены в более чем 10 миллионов евро. В общем, в середине УПЛ наблюдается тотальное преимущество Шахтера в цене.

Этим летом многие игроки покинули УПЛ, переехав в Европу. Наиболее ценными потерями чемпионата Украины можно назвать Артема Довбика, Анатолия Трубина и Сергея Сидорчука.

По теме Гранды не поразили: УПЛ объявила имена лучшего игрока и тренера за июль-август

Кто стоит больше всего в УПЛ

Тем временем популярный ресурс Transfermarkt обновил цены на футболистов из УПЛ. Львиная доля игроков из топ-10 принадлежит донецкому Шахтеру (6). Еще трое представляют Динамо и один – Днепр-1.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:

Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов евро Георгий Судаков (Шахтер) – 15 миллионов евро Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 миллионов евро Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов евро Георгий Бущан (Динамо) – 7 миллионов евро Николай Шапаренко (Динамо) – 7 миллионов евро Виталий Буяльский (Динамо) – 6 миллионов евро Александр Зубков (Шахтер) – 5 миллионов евро Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 миллионов евро Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов евро

Отметку в 10 миллионов евро пересекли только трое – Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. А вот самым дорогим игроком не из этой тройки клубов является Арсений Батагов (2 миллиона евро). Защитник Зари идет аж 27-м в рейтинге.

Итог по УПЛ

Неудивительно, что самым дорогим клубом УПЛ с большим отрывом есть Шахтер. Состав дончан оценивается в 106,6 миллиона евро, что является более чем третью от состава всей лиги (299,6 миллиона).

Рейтинг клубов УПЛ по стоимости склада:

Шахтер – 106,6 миллиона евро Динамо – 56,3 миллиона евро Днепр-1 – 21,9 миллиона евро Заря – 15,2 миллиона евро Ворскла – 10,6 миллиона евро Рух – 10,6 миллиона евро Колос – 10,1 миллиона евро Полесье – 9,7 миллиона евро Кривбасс – 9,6 миллиона евро Александрия – 8,5 миллиона евро Металлист 1925 – 7,9 миллиона евро Черноморец – 7,6 миллиона евро Верес – 6,8 миллиона евро ЛНЗ – 6,8 миллиона евро Минай – 6,7 миллиона евро Оболонь – 5,3 миллиона евро

Читайте также Все же дождались: 7-й тур Украинской Премьер-лиги станет исторически "самым справедливым"

Среди всех лиг Европы по стоимости игроков Украинская Премьер-лига идет на 13 месте. Лидирует же с огромным отрывом чемпионат Англии, футболисты которого оцениваются более чем в 10 миллиардов евро!

Рейтинг топ-15 самых дорогих чемпионатов Европы: