Новые цены на игроков УПЛ: топ-10 самых дорогих футболистов и место чемпионата Украины в Европе

15 сентября 2023, 11:10
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Источник:

Transfermarkt

Только трое игроков нашего чемпионата оценены в более чем 10 миллионов евро. В общем, в середине УПЛ наблюдается тотальное преимущество Шахтера в цене.

Этим летом многие игроки покинули УПЛ, переехав в Европу. Наиболее ценными потерями чемпионата Украины можно назвать Артема Довбика, Анатолия Трубина и Сергея Сидорчука.

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Кто стоит больше всего в УПЛ

Тем временем популярный ресурс Transfermarkt обновил цены на футболистов из УПЛ. Львиная доля игроков из топ-10 принадлежит донецкому Шахтеру (6). Еще трое представляют Динамо и один – Днепр-1.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:

  1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов евро
  2. Георгий Судаков (Шахтер) – 15 миллионов евро
  3. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 миллионов евро
  4. Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов евро
  5. Георгий Бущан (Динамо) – 7 миллионов евро
  6. Николай Шапаренко (Динамо) – 7 миллионов евро
  7. Виталий Буяльский (Динамо) – 6 миллионов евро
  8. Александр Зубков (Шахтер) – 5 миллионов евро
  9. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 миллионов евро
  10. Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов евро

Отметку в 10 миллионов евро пересекли только трое – Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. А вот самым дорогим игроком не из этой тройки клубов является Арсений Батагов (2 миллиона евро). Защитник Зари идет аж 27-м в рейтинге.

Итог по УПЛ

Неудивительно, что самым дорогим клубом УПЛ с большим отрывом есть Шахтер. Состав дончан оценивается в 106,6 миллиона евро, что является более чем третью от состава всей лиги (299,6 миллиона).

Рейтинг клубов УПЛ по стоимости склада:

  1. Шахтер – 106,6 миллиона евро
  2. Динамо – 56,3 миллиона евро
  3. Днепр-1 – 21,9 миллиона евро
  4. Заря – 15,2 миллиона евро
  5. Ворскла – 10,6 миллиона евро
  6. Рух – 10,6 миллиона евро
  7. Колос – 10,1 миллиона евро
  8. Полесье – 9,7 миллиона евро
  9. Кривбасс – 9,6 миллиона евро
  10. Александрия – 8,5 миллиона евро
  11. Металлист 1925 – 7,9 миллиона евро
  12. Черноморец – 7,6 миллиона евро
  13. Верес – 6,8 миллиона евро
  14. ЛНЗ – 6,8 миллиона евро
  15. Минай – 6,7 миллиона евро
  16. Оболонь – 5,3 миллиона евро

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Среди всех лиг Европы по стоимости игроков Украинская Премьер-лига идет на 13 месте. Лидирует же с огромным отрывом чемпионат Англии, футболисты которого оцениваются более чем в 10 миллиардов евро!

Рейтинг топ-15 самых дорогих чемпионатов Европы:

  1. Англия – 10,42 миллиарда евро
  2. Испания – 4,66 миллиарда евро
  3. Италия – 4,58 миллиарда евро
  4. Германия – 3,97 миллиарда евро
  5. Франция – 3,48 миллиарда евро
  6. Португалия – 1,26 миллиарда евро
  7. Турция – 1,17 миллиарда евро
  8. Нидерланды – 966,3 миллиона евро
  9. Бельгия – 833,9 миллиона евро
  10. Греция – 421,6 миллиона евро
  11. Австрия – 402,2 миллиона евро
  12. Шотландия – 325,6 миллиона евро
  13. Украина – 299,6 миллиона евро
  14. Швейцария – 280,8 миллиона евро
  15. Польша – 260,3 миллиона евро
Автор: Анатолій Дерека