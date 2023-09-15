Новые цены на игроков УПЛ: топ-10 самых дорогих футболистов и место чемпионата Украины в Европе
Источник:Transfermarkt
Только трое игроков нашего чемпионата оценены в более чем 10 миллионов евро. В общем, в середине УПЛ наблюдается тотальное преимущество Шахтера в цене.
Этим летом многие игроки покинули УПЛ, переехав в Европу. Наиболее ценными потерями чемпионата Украины можно назвать Артема Довбика, Анатолия Трубина и Сергея Сидорчука.
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Кто стоит больше всего в УПЛ
Тем временем популярный ресурс Transfermarkt обновил цены на футболистов из УПЛ. Львиная доля игроков из топ-10 принадлежит донецкому Шахтеру (6). Еще трое представляют Динамо и один – Днепр-1.
Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов евро
- Георгий Судаков (Шахтер) – 15 миллионов евро
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 миллионов евро
- Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 7 миллионов евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 7 миллионов евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6 миллионов евро
- Александр Зубков (Шахтер) – 5 миллионов евро
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 миллионов евро
- Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов евро
Отметку в 10 миллионов евро пересекли только трое – Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. А вот самым дорогим игроком не из этой тройки клубов является Арсений Батагов (2 миллиона евро). Защитник Зари идет аж 27-м в рейтинге.
Итог по УПЛ
Неудивительно, что самым дорогим клубом УПЛ с большим отрывом есть Шахтер. Состав дончан оценивается в 106,6 миллиона евро, что является более чем третью от состава всей лиги (299,6 миллиона).
Рейтинг клубов УПЛ по стоимости склада:
- Шахтер – 106,6 миллиона евро
- Динамо – 56,3 миллиона евро
- Днепр-1 – 21,9 миллиона евро
- Заря – 15,2 миллиона евро
- Ворскла – 10,6 миллиона евро
- Рух – 10,6 миллиона евро
- Колос – 10,1 миллиона евро
- Полесье – 9,7 миллиона евро
- Кривбасс – 9,6 миллиона евро
- Александрия – 8,5 миллиона евро
- Металлист 1925 – 7,9 миллиона евро
- Черноморец – 7,6 миллиона евро
- Верес – 6,8 миллиона евро
- ЛНЗ – 6,8 миллиона евро
- Минай – 6,7 миллиона евро
- Оболонь – 5,3 миллиона евро
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Среди всех лиг Европы по стоимости игроков Украинская Премьер-лига идет на 13 месте. Лидирует же с огромным отрывом чемпионат Англии, футболисты которого оцениваются более чем в 10 миллиардов евро!
Рейтинг топ-15 самых дорогих чемпионатов Европы:
- Англия – 10,42 миллиарда евро
- Испания – 4,66 миллиарда евро
- Италия – 4,58 миллиарда евро
- Германия – 3,97 миллиарда евро
- Франция – 3,48 миллиарда евро
- Португалия – 1,26 миллиарда евро
- Турция – 1,17 миллиарда евро
- Нидерланды – 966,3 миллиона евро
- Бельгия – 833,9 миллиона евро
- Греция – 421,6 миллиона евро
- Австрия – 402,2 миллиона евро
- Шотландия – 325,6 миллиона евро
- Украина – 299,6 миллиона евро
- Швейцария – 280,8 миллиона евро
- Польша – 260,3 миллиона евро