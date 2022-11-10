О финале даже речь не идет: тренер Франции удивил целью сборной на ЧМ-2022

В среду, 9 ноября, сборная Франции объявила окончательную заявку, которая отправится на чемпионат мира-2022 в Катар. Главный тренер "синих" Дидье Дешам назвал цель команды перед стартом Мундиаля.

Наставник французской сборной удивил списком полетящих в Катар футболистов. В заявке не нашлось места основному защитнику мадридского Реала Ферлану Менди.

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После чего Дидье Дешам вторично удивил фанатов сборной Франции. Главный тренер "синих" назвал цель команды на ЧМ-2022 в Катаре. Речь не шла о финале. Не исключено, что наставник назвал начальную цель французов в групповом раунде Мундиаля, а дальше перед командой стоят более амбициозные цели.

Наша цель – попасть в 1/8 финала турнира,

– сказал Дешам.

С кем сыграет Франция в групповом раунде ЧМ-2022

Свой первый матч французы сыграют 22 ноября против Австралии. Отметим, что в первом поединке команде Дешама может не помочь лидер атаки Бензема. Его восстановление от травмы затягивается, потому во Франции не верят в появление Карима в игре с австралийской сборной.

Также уж точно на ЧМ-2022 в Катар не поедут два других лидера команды – Н'Голо Канте и Поль Погба. Под вопросом участие в Мундиале Рафаэля Варана.

26 ноября подопечных Дешама ждет матч против Дании. А последним поединком в групповом раунде станет встреча с Тунисом (30 ноября).