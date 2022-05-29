Это игроки высокого уровня, – тренер Шотландии оценил футболистов игру сборной Украины

1 июня национальная команда сыграет в отборочном матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии. Подопечные Александра Петракова готовятся к важному поединку в Словении.

Кларк: Это технически способная команда

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча с Украиной. Он высоко оценил игру украинцев.

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"Это действительно хорошая команда, они мне нравятся. Украина играет на победу. Они предпочитают футбол первым номером. Я не думаю, что они приедут и сядут в защиту, наоборот.

Украинские хорошо действуют как в переходе к атаке, так и в переходе, когда они теряют мяч и быстро пытаются его отобрать. Это технически способная команда.

У них есть две системы игры, могут играть двумя разными способами. С тремя центральными защитниками или стандартно в линию из четырех защитников. Я не совсем уверен, с чего они начнут. Но и они не знают о нашем плане", – отметил специалист.

Стив Кларк проанализировал игру Динамо и Шахтера. Он заверил, что украинские футболисты находятся на хорошем профессиональном уровне.

Шахтер играет преимущественно на заключительных этапах международных турниров, Динамо выступает в группе еврокубков. Это игроки высокого уровня, не следует обманывать себя. ‎‎Возможно, вы не узнаете все фамилии или не знаете уровень украинского футбола, но они всегда привлечены на очень хорошем уровне,

– добавил наставник Шотландии.

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