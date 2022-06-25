"Добавляет мотивации": экспервая ракетка мира перечислит призовые из Уимблдона на помощь Украине

Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте. На турнире не смогут выступить представители России и Белоруссии.

Маррей: Почувствовал, что так будет верно

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей решил поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии. Спортсмен желает помочь им финансово.

Варте уваги Вімблдон пожертвував солідну суму на допомогу українським біженцям

Маррей перечислит все призовые добытые им на Уимблдоне-2022 на нужды жертв российского вторжения.

Британский теннисист отметил, что это даст ему мотивацию выступить лучше.

Почувствовал, что так правильно. Множество семей остались без разрушившихся домов. Это придает мне мотивацию сыграть лучше и выигрывать матчи. Так что я решил сделать это,

– сказал теннисист.

Отметим, что в этом году теннисисты получат рекордные призовые. Победитель сможет заработать 2,5 миллиона долларов, финалист – 1,3 млн. За победу только в первом круге теннисисты получат 97 тысяч долларов.

Что известно о теннисисте

Теннисист неоднократно комментировал преступные действия России на территории Украины. Спортсмен против войны и осуждает руководство РФ. Однако Маррей не поддерживает отстранение россиян и белорусов от Уимблдона.

В 2013 и 2016 годах Энди был победителем Уимблдона.

В стартовом раунде турнира сыграет с австралийцем Даквотром.

Решительная позиция теннисного турнира

Организаторы Уимблдона еще в апреле сообщили о своей позиции по отношению к российским и белорусским спортсменам. Отстранение игроков из стран-агрессоров является чрезвычайно важным шагом в теннисном сообществе, хотя это решение вызвало резонанс и возмущение в ATP и WTA. Также организаторы турнира решили помочь украинцам и материально.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциация лаун-тенниса выделили пожертвование в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 10 миллионов гривен) от имени Уимблдона для помощи беженцам из Украины по инициативе Tennis Plays for Peace и обращения Британского Красного Креста.