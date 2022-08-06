Истерия бывшей россиянки

Латвийскую художественную гимнастку Елизавета Полстяна не допустили на чемпионате мира. 19-летняя спортсменка родилась в Латвии, выросла в россии и в 2018 году отказалась от гражданства рф.

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В своем инстаграмме девушка устроила истерию. Она все никак не может понять, почему спорт не может быть вне политики.

"К сожалению, "спорт вне политики" – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились. Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере.

Безусловно, это было очень красиво. И вообще сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира.

Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Досадно? Не буду врать и геройствовать… Да, ужасно досадно, будто половину тебя уничтожили.

Мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение", – написала экспрессиянка.