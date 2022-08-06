Істерія колишньої росіянки

Латвійську художню гімнастку Єлизавету Полстяну не допустили на чемпіонаті світу. 19-річна спортсменка народилася в Латвії, виросла в росії та у 2018 році відмовилася від громадянства рф.

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У своєму інстаграмі дівчина влаштувала істерію. Вона все ніяк не може зрозуміти, чому спорт не може бути поза політикою.

"На жаль, "спорт поза політикою" – це порожні слова, втім, ми вже давно в цьому переконалися. Можливо, чемпіонат Європи був останнім стартом у моїй спортивній кар’єрі.

Безумовно, це було дуже гарно та яскраво. Та взагалі сезон вийшов класним, зібрала майже цілий комплект на Гран-прі та Кубках світу.

Мені не дали дійти мети, до якої я йшла все своє життя. Прикро? Не буду брехати й геройствувати… Так, страшенно прикро, ніби половину тебе знищили.

Мені не дали права виступити на чемпіонаті світу та закінчити хоча б цей сезон. Звинувачувати нікого не збираюся, нехай це залишиться на совісті людей, які ухвалювали це рішення", – написала в інстаграмі ексросіянка.