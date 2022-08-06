Істерія колишньої росіянки
Латвійську художню гімнастку Єлизавету Полстяну не допустили на чемпіонаті світу. 19-річна спортсменка народилася в Латвії, виросла в росії та у 2018 році відмовилася від громадянства рф.
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У своєму інстаграмі дівчина влаштувала істерію. Вона все ніяк не може зрозуміти, чому спорт не може бути поза політикою.
"На жаль, "спорт поза політикою" – це порожні слова, втім, ми вже давно в цьому переконалися. Можливо, чемпіонат Європи був останнім стартом у моїй спортивній кар’єрі.
Безумовно, це було дуже гарно та яскраво. Та взагалі сезон вийшов класним, зібрала майже цілий комплект на Гран-прі та Кубках світу.
Мені не дали дійти мети, до якої я йшла все своє життя. Прикро? Не буду брехати й геройствувати… Так, страшенно прикро, ніби половину тебе знищили.
Мені не дали права виступити на чемпіонаті світу та закінчити хоча б цей сезон. Звинувачувати нікого не збираюся, нехай це залишиться на совісті людей, які ухвалювали це рішення", – написала в інстаграмі ексросіянка.
- Зазначимо, що на минулому чемпіонаті світу в Японії Повстяна в індивідуальному виступі зайняла 15-е місце.
- Раніше повідомлялося, що член комітету з фізичної культури та спорту держдуми рф Роман Терюшков запропонував прирівняти у країні зміну спортивного громадянства до держзради.
- За даними Мінспорту в період з 2012 по 2022 рік спортивне громадянство змінили 93 російські спортсмени.