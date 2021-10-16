За польскую Термалику Путивцев выступает с февраля 2016 года, куда перебрался из харьковского металлиста свободным агентом. За это время он сыграл за команду 179 матчей, забив 12 голов. Защитник не покинул клуб даже тогда, когда команда вылетела в низший дивизион.

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15 октября 2021 года на сайте клуба было официально сообщено, что Путивцев получил польское гражданство.

Стоит добавить, что у игрока в активе есть матч за национальную сборную Украины. 24 марта 2016 года он сыграл в товарищеском матче против сборной Кипра.

Самым известным украинским футболистом, который получил польское гражданство, является Тарас Романчук. Уроженец Ковеля в 2013 году перебрался в чемпионат Польши, а в 2017 году подал документы на получение польского гражданства. В 2018 году он его получил и даже сыграл за сборную Польши в товарищеском матче.