Бывший голкипер Шахтера рассказал, как выглядит "Донбасс Арена" в оккупации

Бывший вратарь Шахтера Евгений Гриценко несколько лет назад посетил оккупированный Донецк. Он рассказал, в каком состоянии была "Донбасс Арена".

По словам игрока, в последний раз он был на “Донбасс Арене” в 2019 году. Тогда он посещал родителей, которые остались там.

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Какой вид у "Донбасс Арены"

"Было очень грустно от того, какой вид имел город. Многие люди, которые могли уехать – уехали. Остались только те, кто не мог или не хотел, или просто радовался тому, что мы тут умираем всем городом. Стадион уже не подсвечивался, был немножко побит, слышал, что там что-то фундамент сошел. Невероятный парк возле стадиона зарос. Смотришь на все это, впечатление будто человечество покинуло Донецк", – говорит он.

В своем инстаграме футболист в начале полномасштабного вторжения он публиковал фото, где находится на фоне маскировочных сеток. Он отметил, что это была его инициатива, не команды.

"Шахтер к этому не имел отношения, он тогда занимался бразильцами, которые застряли в Киеве. Мы с бывшей женой вывезли своих родителей во Львов. Там решил помогать, чем могу. Работы тогда не было, у меня было свободное время, поэтому очень быстро нашли волонтерский центр во Львове.

Делал медицинские аптечки, жгуты к ним. Все, что только говорили. Обычная волонтерская деятельность: делал то, что и все украинцы в начале полномасштабной войны. А потом поехал играть за границу и сейчас активно помогаю ВСУ финансово", – рассказал Евгений.

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