Почувствовал все прелести "русского мира": экс-украинский фигурист получил колотую рану в Москве
Источник:Телеграмм-канал Shot
Уроженец Одессы Даниил Семко на международной арене представляет Венгрию. Фигурист попал в московскую больницу с ножевым ранением, которое получил при очень странных обстоятельствах.
По сообщению СМИ, бывший украинский фигурист Даниил Семко получил ножевое ранение в толпе возле Петровского парка, когда случайно столкнулся с неизвестным мужчиной. Спортсмен почувствовал боль в бедре и увидел ранение.
Читайте также Российскому фигуристу ампутировали стопы обеих ног: вместо лечения он прыгал в прорубь
Странные свидетельства фигуриста
Врачи Боткинской больницы диагностировали у Семки колоту рану правого бедра. Медики оказали помощь 22-летнему фигуристу и вызвали полицию.
Но спортсмен почему-то сменил свои показы. Даниил заявил полиции, что случайно "зацепился за чью-то сумку с чем-то острым". А потому никаких претензий ни к кому нет. Впрочем, фигурист решил срочно покинуть Россию.
Что делал бывший украинец в Москве
- Даниил Семко родился в Одессе, где стал заниматься фигурным катанием.
- Ранее он выступал за родную Украину с Яной Бардадым и Верой Городецкой.
- В 15-летнем возрасте переехал в Венгрию, где получил гражданство. Сначала фигурист выступал в дуэте с венгеркой Вилльо Мартон.
- А с 2021 года начал выступать в паре с россиянкой Марией Игнатьевой. Пара тренировалась в Москве у Ирины Жук и Александра Свинина.
- На чемпионате Европы-2023 пара, представлявшая Венгрию, заняла десятое место.