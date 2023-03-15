Почувствовал все прелести "русского мира": экс-украинский фигурист получил колотую рану в Москве

Уроженец Одессы Даниил Семко на международной арене представляет Венгрию. Фигурист попал в московскую больницу с ножевым ранением, которое получил при очень странных обстоятельствах.

По сообщению СМИ, бывший украинский фигурист Даниил Семко получил ножевое ранение в толпе возле Петровского парка, когда случайно столкнулся с неизвестным мужчиной. Спортсмен почувствовал боль в бедре и увидел ранение.

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Странные свидетельства фигуриста

Врачи Боткинской больницы диагностировали у Семки колоту рану правого бедра. Медики оказали помощь 22-летнему фигуристу и вызвали полицию.

Но спортсмен почему-то сменил свои показы. Даниил заявил полиции, что случайно "зацепился за чью-то сумку с чем-то острым". А потому никаких претензий ни к кому нет. Впрочем, фигурист решил срочно покинуть Россию.

Что делал бывший украинец в Москве

Даниил Семко родился в Одессе, где стал заниматься фигурным катанием.

Ранее он выступал за родную Украину с Яной Бардадым и Верой Городецкой.

В 15-летнем возрасте переехал в Венгрию, где получил гражданство. Сначала фигурист выступал в дуэте с венгеркой Вилльо Мартон.

А с 2021 года начал выступать в паре с россиянкой Марией Игнатьевой. Пара тренировалась в Москве у Ирины Жук и Александра Свинина.

На чемпионате Европы-2023 пара, представлявшая Венгрию, заняла десятое место.

Интересно, что в 2021 году Семко окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и получил специальность тренера по фигурному катанию.