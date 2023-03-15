За повідомленням ЗМІ, колишній український фігурист Данило Семко отримав ножове поранення у натовпі біля Петровського парку, коли випадково зіткнувся з невідомим чоловіком. Спортсмен відчув біль у стегні та побачив поранення.

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Дивні свідчення фігуриста

Лікарі Боткінської лікарні діагностували у Семка колоту рану правого стегна. Медики надали допомогу 22-річному фігуристу та викликали поліцію.

Але спортсмен чомусь змінив свої покази. Данило заявив поліції, що випадково "зачепився за чиюсь сумку із чимось гострим". А тому ніяких претензій ні до кого не має. Втім, фігурист вирішив терміново залишити Росію.

Що робив колишній українець у Москві

Данило Семко народився в Одесі, де почав займатися фігурним катанням.

Раніше він виступав за рідну Україну з Яною Бардадим і Вірою Городецькою.

У 15-річному віці переїхав до Угорщини, де отримав громадянство. Спочатку фігурист виступав у дуеті з угоркою Вілльо Мартон.

А з 2021 розпочав виступати у парі з росіянкою Марією Ігнатьєвою. Пара тренувалася у Москві в Ірини Жук та Олександра Свиніна.

На чемпіонаті Європи-2023 пара, яка представляла Угорщину, зайняла десяте місце.

Цікаво, що у 2021 році Семко закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України та отримав спеціальність тренера з фігурного катання.