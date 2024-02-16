Рассечение откроется: известный тренер сделал неутешительный для Фьюри прогноз на бой с Усиком

Джеймс Али Башир считает, что для Тайсона Фьюри рискованно проводить бой в мае. На восстановление после рассечения "Цыганскому королю" понадобится около 6-7 месяцев.

Известный тренер Джеймс Али Башир, который ранее работал с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком, поделился мнением о возможном развитии событий в организации поединка украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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Бывший тренер Усика посоветовал Фьюри снова отсрочить бой

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

"Судя по тому, что я видел, рассечение заживет за 6-7 месяцев. Похоже, что это такое рассечение, которые нужно зашить как изнутри, так и снаружи, чтобы получить наилучший результат заживления. Май – это слишком короткий путь, не стоит так спешить.

Мне кажется, что рассечение снова откроется, если они будут биться в мае. Лично я как тренер перенес бы поединок на июнь или июль, чтобы быть более уверенным. Чем больше времени продлится восстановление – тем лучше будет для глаза", – сказал Али Башир.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.