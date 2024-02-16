Відомий тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював із чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком, поділився думкою про можливий розвиток подій в організації поєдинку українця з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Колишній тренер Усика порадив Ф'юрі знову відтермінувати бій

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

"Судячи з того, що я бачив, розсічення загоїться за 6-7 місяців. Схоже, що це таке розсічення, які потрібно зашити як зсередини, так і ззовні, щоб отримати найкращий результат загоєння. Травень – це занадто короткий шлях, не варто так поспішати.

Мені здається, що розсічення знову відкриється, якщо вони битимуться у травні. Особисто я як тренер переніс би поєдинок на червень або липень, щоб бути більш впевненим. Чим більше часу триватиме відновлення – тим краще буде для ока", – сказав Алі Башир.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.