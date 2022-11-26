Луиш Каштру возглавляет бразильский Ботафогу, к которому он присоединился в марте и подписал контракт до 2023 года. Стоит отметить, что Каштра не является первым приоритетом для шотландцев.

Время бежать в Европу: двое звезд УПЛ узнали потенциальных покупателей

Кстати , нынешний клуб португальского коуча идет на 11-м месте в месте в местном чемпионате.

Рейнджерс, недавно уволивший своего главного тренера нидерландца Джованни ван Бронкхорста, в поисках нового кандидата на должность. В первую очередь, у шотландцев план договориться с англичанином Майклом Биллом, который возглавляет Квинс Парк Рейнджерс.

Но вот если переговоры все-таки сорвутся, то клуб из Глазго приступит к плану Б в лице Луиша Каштру. Представители клуба уже контактировали с потругальским тренером и обсуждали вариант потенциального контракта.

Каштра в Шахтере работал с июня 2019 года, в течение двух сезонов. Тренер выигрывал с Шахтером УПЛ в сезоне 2019/2020. Также доходил с Шахтером в полуфинал Лиги Европы, где команда уступила итальянскому Интеру.