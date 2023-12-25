Известный российский тренер по хоккею Андрей Назаров в свое время успел поработать в Украине. Однако лучше бы такого специалиста не приглашали в нашу страну.

В следующем году страна-агрессор планирует провести имитацию выборов президента. Еще до начала голосований понятно, что международный преступник Путин будет избран на пятый срок, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Верный прислужник Путина

В России наперегонки свою поддержку кровавому диктатору выражают разнообразные деятели спорта и культуры. В их числе оказался бывший тренер сборной Украины и ХК Донбасс Андрей Назаров. Своим позорным поступком он похвастался пропагандистским СМИ.

Участвовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в предстоящих президентских выборах, оставил свою подпись за нашего президента,

– сказал Назаров.

Что известно о фанате Путине