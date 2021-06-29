Об этом рассказал бывший тренер Национальной сборной Украины по футболу Вадим Евтушенко. По его мнению, сборная Украины должна быть готова к атакам игроков Швеции.

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"После нашей невыразительной игры против Австрии, мой прогноз немного снизился. Думаю, что если бы тогда сказали, что наша сборная будет играть в 1/8 со шведами, все были бы рады и это было бы большим успехом. Но сегодня мы не знаем точно, был ли это случайный спад в игре сборной Украины. Как бы это не звучало как клише, но 50/50 (прогноз по игре – 24 канал)", – сказал Евтушенко.

Игроки сборной Украины – сильнее

Бывший тренер сборной Украины по футболу отметил, что шведы отличаются выносливостью, но не выбирают "модные" схемы игры, одновременно у них хорошо развито чувство коллектива.

Команда сознательно и подсознательно любит играть вторым номером, поэтому думаю, что сегодня (29 июня – 24 канал) наши будут владеть мячом больше. Важно, чтобы они извлекли из этого пользу,

– сказал Вадим Евтушенко.

Он пояснил, что шведы могут делать вид, что проигрывают, но в результате могут победить, то есть они очень хорошо умеют контратаковать.

"У нас игроки индивидуально сильнее, чем игроки сборной Швеции: Ярмоленко, Яремчук, Малиновский и другие – более интересные игроки. Но нам нужно удержать силовую борьбу, которая будет навязана сборной Швеции", – сказал бывший тренер сборной.

Обратите внимание! Матч Швеция – Украина состоится 29 июня в 22:00. Стартовый свисток прозвучит на стадионе Hampden Park в Глазго.

Евтушенко отметил, что если украинская сборная сумеет навязать шведам ту игру, в которую умеет играть, то сможет победить.

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